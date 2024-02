Stiri pe aceeasi tema

- Formatia FC Barcelona a incheiat la egalitate, scor 3-3, meciul sustinut, duminica, pe teren propriu, in compania echipei Granada, in etapa a 24-a a campionatului Spaniei, potrivit news.ro.Pentru FC Barcelona au marcat Yamal, in varsta de 16 ani, in minutele 13 si 80 si Lewandowski (63), iar pentru…

- Las Palmas – Real Madrid, din etapa a 22-a din La Liga, s-a terminat cu victoria madrilenilor, scor 1-2, insa o faza controversata din minutul 5 putea sa schimbe soarta partidei. La 5 minute de la startul meciului, a avut loc un incident tensionat intre Rodrygo, atacantul echipei lui Carlo Ancelotti,…

- Echipa Otelul Galati a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Petrolul Ploiesti, in etapa a 23-a din SuperligaLa Galati, Maciel a trimis in bara transversala in minutul 21, iar Bodisteanu nu l-a putut invinge pe portarul Zima pe finalul primei reprize, minutul 45+1.…

- Un derbi – Petrolul versus Dinamo 1-0 (0-0), in prima zi a weekend-ului in curs – care a fost odata și se dorește sa fie nemuritor; drept dovada și cel de aseara! Pe o vreme de iarna sadea, așa cum și trebuia in ianuarie, „Ilie Oana” a fost curațat de pe la pranz. S-au facut […]

- Un barbat fara permis de conducere s-a urcat la volan baut, drogat si a mers cu mașina peste viteza legala. Cand a fost legitimat de polițiști, a aratat actele altei persoane, scrie Brașov.net. Duminica, 14 ianuarie, polițiștii au oprit, pe DN 1, in localitatea brasoveana Fagaraș, un autoturism care…

- La doar 24 de ore dupa victoria cu 3-2 cu Almeria in La Liga, FC Barcelona a pierdut, joi, scor 2-3, in fata mexicanilor de la Club America, intr-un meci amical in Statele Unite.Golurile catalanilor au fost marcate de Lamine Yamal si Marc Guiu, conform News.ro. Pe teren au fost prezenti si…

- Echipa spaniola Girona a incheiat la egalitate joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla, in etapa a 18-a din La Liga.Girona a fost practica in duelul cu Betis si a profitat de un penalti acordat dupa un fault comis de Aitor Ruibal in careul gazdelor, asupra lui Savio. Ucraineanul…

- Barcelona a caștigat cu greu ultimul meci din 2023, 3-2 cu Almeria, ultima clasata din La Liga. Iar Xavi a fost nemulțumit de elevii sai. Formația catalana a condus de doua ori, 1-0 și 2-1, dar a fost egalata de fiecare data. A caștigat cu un gol venit in minutul 82, deși era vazuta drept favorita…