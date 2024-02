Stiri pe aceeasi tema

- Real Sociedad a fost invinsa, vineri seara, cu 3-1, pe teren propriu, de Villarreal, in prologul etapei a 26-a din La Liga, conform Agerpres. Santi Comesana (17, 47) si Alexander Sorloth (90+5) au marcat golurile oaspetilor, pentru formatia din San Sebastian punctand Mikel Merino (86). Real Sociedad…

- Bayer Leverkusen ramane invincibila in acest sezon in Bundesliga obtinand vineri seara cea de-a 19-a victorie, 2-1 pe teren propriu cu Mainz 05, in prologul etapei a 23-a. Pe BayArena, Granit Xhaka (3) si Robert Andrich (68) au marcat golurile gazdelor, pentru oaspeti punctand Dominik Kohr (7). Mainz…

- Real Madrid, liderul din La Liga, a scos doar un egal pe terenul concitadinei Rayo Vallecano, 1-1, in etapa cu numarul 25 din campionatul de fotbal al Spaniei. Madrilenii au deschis scorul in minutul 3, prin Joselu. Cu Andrei Rațiu ramas pe banca de rezerve, Rayo a egalat din penalty, in minutul 27,…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins marti seara, in deplasare, scor 1-0, gruparea RB Leipzig, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Gazdele au marcat inca din minutul 2, prin Benjamin Sesko, dar golul a fost anulat pentru o pozitie de ofsaid. Madrilenii…

- Real Madrid a remizat duminica seara cu Atletico, scor 1-1, in etapa 23 din La Liga, dupa ce trupa lui Diego Simeone (53 de ani) a egalat in minutul 90+3. Madrilenii au condus cu 1-0 inca din minutul 20, grație unui gol marcat de Brahim Diaz (24 de ani), dar Marcos Llorente (29 de ani) a dat lovitura…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Las Palmas, intr-un meci din etapa a 22-a din La Liga. Madrilenii au fost condusi cu 1-0.Prima repriza a meciului dintre Las Palmas si Real Madrid s-a terminat fara gol marcat, iar gazdele au reusit sa deschida scorul…

- Real Madrid a invins greu, cu scorul de 1-0, formatia Mallorca, miercuri seara, pe Santiago Bernabeu, ramanand astfel lider al campionatului de fotbal al Spaniei la finalul etapei a 19-a, in care rivala Girona s-a impus la randul ei cu 4-3 in fata echipei Atletico Madrid, la capatul unui meci nebun.Madrilenii…

- Formatia Atletico Madrid a invins, sambata, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, echipa FC Sevilla, intr-un meci restant din etapa a patra a campionatului Spaniei.Golul a fost marcat de Llorente, in minutul 46. De la Atletico a fost eliminat Soyuncu, in minutul 70, potrivit news.ro. Restul…