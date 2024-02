Stiri pe aceeasi tema

- Echipa germana Bayer Leverkusen a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FSV Mainz, in etapa a 23-a din Bundesliga. Granit Xhaka a deschis scorul repede pentru gazde, inca din minutul 3, insa oaspetii au reusit sa egaleze dupa numai cinci minute, cand a inscris Dominic Kohr. In…

- Liderul din Bundesliga, Bayer Leverkusen, a surclasat sambata campioana Bayern Munchen, obținand o victorie cu 3-0 pe teren propriu. Leverkusen are acum cinci puncte avans in fruntea campionatului. Golurile lui Stanisic, Grimaldo și Frimpong au asigurat cele trei puncte. Leverkusen, care nu…

- Ocupantele primelor doua locuri din Bundesliga, Bayern și Leverkusen, se intalnesc sambata, 10 februarie intr-un meci care conteaza pentru etapa a 21-a. Diferența dintre cele doua echipe este de doar doua puncte, Leverkusen ocupa locul 1 cu 52 puncte, urmata de Bayern cu 50. Actualul lider spera sa…

- CSM Constanta Under 18 a sustinut doua meciuri dificile pe teren propriu in Grupa Nationala a campionatului. Echipa masculina Under 18 de baschet a CSM Constanta a realizat o victorie mare in Campionatul National, trecand pe teren propriu de ACS U BT Cluj Napoca, in Grupa Nationala. In meciul urmator,…

- Bayern Munchen, campioana en-titre a Germaniei, a invins sambata cu 3-2, in deplasare, pe Augsburg, in etapa a 19-a din Bundesliga.Aleksandar Pavlovic (23), Alphonso Davies (45+5) si Harry Kane (58) au marcat golurile bavarezilor, pentru gazde punctand Ermedin Demirovic (52, 90+4 penalty), potrivit…

- Bayern Munchen a suferit o infringere pe teren propriu cu 1-0 in fața lui Werder Bremen, duminica, dupa un gol al lui Mitchell Weiser, și ramine la șapte puncte de liderul Bayer Leverkusen, in cursa pentru titlu in Bundesliga. Bayern nu a reușit sa inscrie intr-un meci de campionat pe teren propriu…

- Hoffenheim a invins acasa, vineri seara, cu 3-1 pe Bochum, in prologul etapei a 14-a din Bundesliga, obtinand prima victorie dupa cinci runde in care nu mai castigase.Gazdele au beneficiat de autogolul lui Erhan Masovic (32) si au inscris prin Andrej Kramaric (43) si Ihlas Bebou (76). Golul oaspetilor…