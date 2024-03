Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola Real Sociedad a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 2-0, gruparea Cadiz, intr-un meci al etapei a 29-a din La Liga, informeaza news.ro. Formatia din San Sebastian s-a impus prin golurile reusite de Mikel Merino, in minutul 28, si de Arsen Zakharyan, in minutul 68.Real…

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Mallorca, in etapa a 28-a din La Liga.Catalanii au primit un penalti in minutul 22, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Copete la Raphinha, insa Ilkay Gundogan a ratat si scorul a ramas 0-0. Barcelona…

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Barcelona, in etapa a 27-a din La Liga, informeaza news.ro. La Bilbao, intr-un meci disputat, niciuna dintre cele doua combatante nu a putut penetra defensiva adversa. Catalanii au avut…

- Echipa spaniola Real Madrid a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga, informeaza news.ro. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Real Sociedad a fost invinsa, vineri seara, cu 3-1, pe teren propriu, de Villarreal, in prologul etapei a 26-a din La Liga, conform Agerpres. Santi Comesana (17, 47) si Alexander Sorloth (90+5) au marcat golurile oaspetilor, pentru formatia din San Sebastian punctand Mikel Merino (86). Real Sociedad…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, gruparea Celta Vigo, in etapa a 25-a din La Liga, potrivit news.ro Catalanii au marcat in finalul primei reprize, minutul 45, cand Lamine Yamal i-a trimis lui Lewandowski si acesta a deschis scorul. Gazdele au egalat dupa pauza,…

- FC Barcelona a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 5-3 de cei de la Villarreal, in etapa a 22-a din La Liga. La finalul meciului, antrenorul Xavi Hernandez a confirmat ca nu va mai continua pe banca catalanilor. Pe Estadi Olimpic „Lluis Companys”, gazdele au marcat prin Ilkay Gundogan (60), Pedri…