Stiri pe aceeasi tema

- Athletic Bilbao și Barcelona se infrunta, de la 22:00, in reeditarea sfertului de finala din Cupa Spaniei, intr-o partida care conteaza pentru etapa #27 din La Liga. Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Orange Sport 4, Prima Sport 3 și Digi Sport 2. Bilbao și Barcelona iși dau intalnire…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Echipa spaniola FC Barcelona a incheiat la egalitate miercuri seara, in deplasare, scor 1-1, cu formatia italiana Napoli, in prima mansa a optimilor Ligii Campionilor, informeaza news.ro. Duelul golgeterilor s-a incheiat la egalitate la Napoli, acolo unde pe banca tehnica a echipei locale urma sa…

- Dupa ce Frenkie de Jong (26 de ani) a pornit un razboi cu presa, acuzandu-i pe jurnaliști ca au mințit inclusiv in privința salariului incasat de la Barcelona, televiziunea catalana TV3 a prezentat „cifrele reale ale contractului”. Marți, cu o zi inaintea duelului dintre Napoli și Barcelona, programat…

- Echipa spaniola Almeria a incheiat la egalitate luni seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia Athletic Bilbao, in etapa a 24-a din La Liga, informeaza news.ro.Pe Power Horse Stadium, din Almeria, gazdele au ramas in zece dupa eliminarea lui Largie Ramazani, din minutul 53, cand jucatorul Almeriei…

- FC Barcelona a fost invinsa pe teren propriu cu scorul de 5-3 de cei de la Villarreal, in etapa a 22-a din La Liga. La finalul meciului, antrenorul Xavi Hernandez a confirmat ca nu va mai continua pe banca catalanilor. Pe Estadi Olimpic „Lluis Companys”, gazdele au marcat prin Ilkay Gundogan (60), Pedri…

- Echipa de fotbal Dinamo Bucuresti a incheiat la egalitate, scor 1-1 (0-1), cu formatia Genclerbirligi, ocupanta locului 8 in liga secunda a campionatului Turciei, in prima sa partida amicala din cadrul stagiului de pregatire pe care il efectueaza in aceste zile in Antalya.Conform paginii oficiale de…

- La doar 24 de ore dupa victoria cu 3-2 cu Almeria in La Liga, FC Barcelona a pierdut, joi, scor 2-3, in fata mexicanilor de la Club America, intr-un meci amical in Statele Unite.Golurile catalanilor au fost marcate de Lamine Yamal si Marc Guiu, conform News.ro. Pe teren au fost prezenti si…