Echipa spaniola Atletico Madrid a incheiat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 2-2, cu Almeria, echipa de pe ultimul loc in La Liga, informeaza news.ro.

La Almeria, madrilenii au deschis scorul inca din minutul 3, prin Angel Correa, dar gazdele au egalat prin Luka Romero, in minutul 27. Dupa pauza, Rodrigo De Paul a readus in avantaj echipa lui Simeone, in minutul 57, insa acelasi Romero a egalat sapte minute mai tarziu si, in ciuda ratarilor din finalul meciului, rezultatul final a fost 2-2.

Portarul roman Horatiu Moldovan a ramas pe banca la Atletico Madrid, echipa care are…