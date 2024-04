Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins miercuri seara, in deplasare, scor 3-2, gruparea franceza PSG, in mansa tur a sferturilor de finala din Liga Campionilor. In al doilea meci al serii, echipa spaniola Atletico Madrid a dispus de formatia germana Borussia Dortmund, scor 2-1, informeaza news.ro.

- In ziua sferturilor de finala din Liga Campionilor, cea mai importanta competiție europeana, presa internaționala a publicat topul celor mai rapizi zece jucatori din aceasta stagiune. PSG, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid, Bayern Munchen, Borussia Dortmund, Arsenal și Manchester City sunt cele…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…

- Atletico Madrid, cu portarul roman Horațiu Moldovan pe banca de rezerve, s-a calificat in sferturile de finala ale Champions League dupa ce a eliminat-o pe Inter Milano, la loviturile de departajare. Dupa ce in prima manșa formația lui Simone Inzaghi se impusese cu 1-0, Atletico a caștigat returul de…

- Jan Oblak, portarul lui Atletico Madrid, a fost decisiv in optimile de finala ale Ligii Campionilor, cu Inter. Spaniolii s-au impus cu 2-1 la retur, dupa 0-1 in tur, iar la penalty-uri au caștigat cu 3-2. Prestația slovenului i-a impresionat pe spanioli, care l-au numit SuperJan. Iar portarul roman…