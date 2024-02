Stiri pe aceeasi tema

- Inter Milano este lider detasat in Serie A, insa "in douazeci de zile, totul se poate schimba", a avertizat antrenorul sau, Simone Inzaghi, inaintea meciului de acasa cu Atletico Madrid din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, relateaza AFP, potrivit Agerpres. "In fotbal totul se intampla…

- MECI TARE… Delegare de cinci stele pentru arbitrul Ovidiu Mihai Artene! Vasluianul va oficia la partida dintre Inter Milano și Atletico Madrid, din manșa tur a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Duelul dintre cele doua formații va avea loc maine, de la ora 22:00, pe stadionul San Siro. Arbitrul…

- Istvan Kovacs va arbitra meciul dintre Inter Milano si Atletico Madrid, care va avea loc marti, de la ora 22:00, pe Stadionul San Siro din Milano, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal

- Arbitrul roman Istvan Kovacs va „fluiera” meciul dintre Inter Milano si Atletico Madrid, care va avea loc marti, de la ora 22:00, pe Stadionul San Siro din Milano, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor. Istvan Kovacs va fi ajutat de asistentii Vasile Marinescu si Ovidiu Artene,…

- Fundasul echipei Inter Milano, Francesco Acerbi, a suferit o accidentare la gamba dreapta si nu va putea juca in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor, cu Atletico Madrid, din 20 februarie. Francesco Acerbi (36 de ani) a suferit o accidentare in timpul meciului de sambata dintre…

- Miercuri, 13 decembrie, se vor disputa ultimele meciuri din faza grupelor in Liga Campionilor. Din Grupa F doar Borussia Dortmund este sigura de calificarea in optimi, pentru al doilea loc lupta anunțandu-se extrem de incinsa intre Paris Saint-Germain, Newcastle United și AC Milan, ultimele doua confruntandu-se…

- Sergio Ramos a marcat golul cu numarul 10.000 al Ligii Campionilor, in partida pierduta cu 2-3 de FC Sevilla in fata echipei PSV Eindhoven, transmite News.ro. „In cazul in care golul lui Ramos mai avea nevoie de o semnificatie, acesta a fost golul cu numarul 10.000 din istoria Ligii Campionilor (din…

- Lazio Roma, Atletico Madrid, Borussia Dortmund si FC Barcelona s-au calificat in optimile de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, dupa victoriile obtinute, marti seara, in penultima etapa a grupelor.