- Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala, conform agerpres.ro. Dupa ce a castigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a platit pretul…

- PSG a reușit calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a caștigat confruntarea cu FC Barcelona la scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala

- Echipele Paris Saint-Germain si Borussia Dortmund s-au calificat, marti, in semifinalele Ligii Campionilor, dupa ce au eliminat formatiile FC Barcelona, respectiv Atletico Madrid. PSG s-a impus, scor 4-1, iar Borussia cu 4-2, informeaza news.ro.

- Atletico Madrid a invins-o pe Borussia Dortmund cu scorul de 2-1, miercuri seara, pe teren propriu, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, conform agerpres.ro. Rodrigo De Paul (4) si Samuel Lino (32) au semnat golurile madrilenilor, la care portarul roman Horatiu Moldovan…

- „Sferturile" UEFA Champions League au debutat marți, 9 aprilie, cu jocurile: Arsenal Londra – Bayern Munchen 2-2 și Real Madrid – Manchester City 3-3 (FOTO). Miercuri, 10 aprilie, de la ora 22:00, vor avea loc partidele: Atletico Madrid – Borussia Dortmund și Paris Saint-Germain – FC Barcelona. Returul…

- Ziua de miercuri, 10 aprilie, este rezervata altor doua sferturi de finala din Liga Campionilor. Paris Saint-Germain primește vizita celor de la FC Barcelona intr-un duel al revanșei pentru campioana Franței, in timp ce duelul dintre Atletico Madrid și Borussia Dortmund se anunța unul extrem de echilibrat,…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Competiția fierbinte a Ligii Campionilor UEFA 2024 a adus in prim plan echipele de top din Europa, stabilind meciurile din sferturile de finala și potențialele confruntari din etapele urmatoare. In urma tragerii la sorți, s-au stabilit duelurile care vor captiva atenția pasionaților de fotbal din intreaga…