- Paris Saint-Germain s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Barcelona cu scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala, conform agerpres.ro. Dupa ce a castigat pe Parc des Princes cu 3-2, FC Barcelona a platit pretul…

- Borussia Dortmund s-a calificat in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a invins-o spectaculos pe Atletico Madrid cu scorul de 4-2 (2-0), marti seara, pe teren propriu, in mansa secunda a sferturilor de finala. Paris Saint-Germain a avansat in semifinale dupa ce a caștigat pe terenul lui…

- PSG a reușit calificarea in semifinalele Ligii Campionilor la fotbal, dupa ce a caștigat confruntarea cu FC Barcelona la scorul de 4-1 (1-1), marti seara, in deplasare, in mansa secunda a sferturilor de finala

- FC Barcelona „a dat dovada de caracter” in victoria obtinuta in fata formatiei Paris Saint-Germain (scor 3-2), miercuri seara, pe Parc des Princes, in prima mansa a sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, avertizand insa ca „meciul retur va fi foarte dificil”. „Am jucat bine, apararea…

- Intr-un sfert de finala al Ligii Campionilor plin de tensiune, FC Barcelona și Paris Saint-Germain au oferit un spectacol intens, cu o revenire remarcabila in a doua repriza. The post LIGA CAMPIONILOR FC Barcelona a invins Paris Saint-Germain in turul sferturilor Ligii Campionilor first appeared on…

- Detinatoarea trofeului, Manchester City, va intra intr-un duel epic cu Real Madrid in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, dupa ce tragerile la sorti de la Nyon au stabilit acest meci palpitant. Echipa lui Horatiu Moldovan, Atletico Madrid, se va confrunta cu formatia Borussia Dortmund. In paralel,…

- La sediul UEFA de la Nyon, vineri, a avut loc tragerea la sorți a confruntarilor din faza sferturilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal. Capul de afiș il constituie duelul dintre Real Madrid și Manchester City. Celelalte 3 intalniri sunt Arsenal Londra – Bayern Munchen, Atletico Madrid – Borussia…

- Lazio a invins-o pe Bayern Munchen cu scorul de 1-0 (0-0), miercuri seara, pe Stadio Olimpico, in prima mansa a optimilor de finala ale Ligii Campionilor la fotbal, iar Paris Saint-Germain a invins-o pe Real Sociedad cu scorul de 2-0 (0-0), pe Parc des Princes conform agerpres.ro. Lazio a facut un joc…