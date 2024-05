Stiri pe aceeasi tema

- Atacatorul care l-a impușcat, miercuri, 15 mai, pe premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, ar fi scriitorul și poetul Juraj Cintula, in varsta de 71 de ani, din orașul Levice, scrie Novaia Gazeta Europe.

- UPDATE – Premierul slovac Robert Fico se afla in stare critica dupa ce a fost impuscat miercuri in plina strada dupa o sedinta de guvern desfasurata in orasul Handlova, potrivit unui mesaj postat pe contul sau oficial de Facebook, relateaza agentia EFE. ‘A fost impuscat de mai multe ori si in prezent…

- Presedintele Klaus Iohannis a reacționat, miercuri, dupa ce prim-ministrul slovac Robert Fico a fost impușcat și a condamnat „astfel de acte extremiste care ameninta valorile noastre europene fundamentale”. Și premierul Marcel Ciolacu se declara șocat de atacul asupra lui Fico și susține ca „autorii…

- Mai multi membri NATO si ai Uniunii Europene iau in considerare trimiterea de soldati in Ucraina pe baza bilaterala, a declarat luni premierul slovac Robert Fico. Ulterior presedintele francez Emmanuel Macron a spus ca deocamdata nu exista un consens pentru trimiterea de trupe in Ucraina, dar sustine…