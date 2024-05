Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, ca este socat sa afle ca premierul Slovaciei, Robert Fico, a fost impuscat si a condamnat "cu fermitate astfel de acte extremiste". Reamintim ca premierul social-democrat slovac Robert Fico a fost ranit prin impuscare miercuri, dupa o reuniune guvernamentala…

- Atacatorul care l-a impușcat, miercuri, 15 mai, pe premierul pro-rus al Slovaciei, Robert Fico, ar fi scriitorul și poetul Juraj Cintula, in varsta de 71 de ani, din orașul Levice, scrie Novaia Gazeta Europe.

- Apar primele date despre cel care a tras in premierul slovac, Robert Fico, aflat acum in stare grava la spital.Potrivit canalului Joj TV, Robert Fico a fost impușcat de un barbat de 71 de ani, din orașul Levice din vestul Slovaciei.

- Rapoartele de la TA3, un post de televiziune slovac, spun ca Fico, in varsta de 59 de ani, a fost lovit in stomac dupa ce patru focuri de arma au fost trase in afara Casei de Cultura din orașul Handlova, la aproximativ 150 de kilometri (93 de mile) nord-est de capitala, unde liderul se intalnea cu suporterii.…

- Au aparut primele imagini cu atacatorul din Slovacia, care l-a impucat pe Robert Fico! Barbatul a fost prins și imobilizat de oamenii legii, la scurt timp dupa ce a produs incidentul halucinant. Intre timp, Robert Fico se afla in stare critica la spital!

- Publicația Pravda a publicat imagini cu momentul in care forțele de ordine il duc spre mașina pe premierul Slovaciei, Robert Fico, imediat dupa ce acesta a fost impușcat in piept și abdomen, scrie hotnews.ro .

- Un videoclip publicat de jurnaliștii de la Pravda, din Slovacia, arata momentul exact in care premierul Robert Fico este tarat de agenții de securitate catre mașina guvernamentala, dupa ce a fost impușcat. Politicianul se afla in stare critica, potrivit celor mai recente informații. Video UPDATE 15…

- Este alerta maxima in Slovacia! Premierul țarii a fost impușcat! Incidentul șocant s-a petrecut intr-un oraș din centrul țarii, iar Robert Fico a fost dus de urgența la spital. A reacționat și președintele Slovaciei, Zuzana Caputova, care a transmis un mesaj pentru premier.