Ma țin de ceea ce mi-am asumat: am dat startul asfaltarilor in Piața Izvoarele! Așa cum am anunțat dupa primele discuții pe care le-am avut cu baimarenii, comercianții din piața, imediat ce vom finaliza procedurile legale cu litigiile, documentațiile, vom da startul unui amplu proiect de modernizare a acestei piețe, cea mai mare din Baia Mare. Pana atunci, facem lucrari de reabilitare unde este cazul, pentru ca atat comercianții cat și cumparatorii trebuie sa beneficieze urgent de condiții macar decente, sa nu se plimbe prin balți sau noroi in zilele ploioase. Am dat startul plombarilor și asfaltarilor…