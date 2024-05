Stiri pe aceeasi tema

- Sute de mii de oameni protesteaza fața de scumpirile uriașe din ultima perioada din Turcia. Aceștia il acuza pe președintele Erdogan ca nu a facut nimic ca sa protejeze persoanele vulnerabile in fața problemelor economice.Autoritațile au declarat stare de asediu in Istanbul, iar in tot orașul au fost…

- Ordine și siguranța in Baia Mare ! Primarul Ioan Doru Dancus: Facem prioritate din siguranța baimarenilor și combatem activ consumul de substante interzise in școli Campania antidrog și de creșterea siguranței pe strazile și in școlile din Baia Mare, demarata la inițiativa primarului interimar Ioan…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat vineri, la Zalau, ca nu impartaseste parerea celor care cred ca tanara generatie nu este dispusa la efort si ca, dimpotriva, are mare incredere in tineri. „Chiar aveam astazi cu cineva o discutie legata de generatia tanara si spunea ca, din ce a reusit sa-si…

- Cea mai recenta inițiativa la nivelul administrației județene vizeaza sprijinirea tinerilor maramureșeni, dar și dezvoltarea mediului economic local. Ionel Bogdan, președintele Consiliului Județean Maramureș a anunțat cel mai recent proiect depus spre finanțare, care vizeaza construirea unui incubator…

- In cadrul Liceului Teologic Penticostal din Baia Mare s-a desfașurat recent etapa județeana a competiției „Business Plan” – 2024, adunand elevi din diverse licee maramureșene implicați in invațamantul prin metoda firmelor de exercițiu. Evenimentul, inclus in ANEXA nr. 4 a O.M.E. nr. 3469/29.01.2024…

- Luna martie este o luna speciala pentru politisti, avand in vedere ca la data de 25 martie se sarbatoreste Ziua Poliției Romane. Cu acest prilej Inspectoratul de Politie al Judetului Maramures desfasoara mai multe activitati, unele dedicate exclusiv politistilor, iar altele alaturi de comunitate. Polițiștii…

- Pompierul și paramedicul Andrei Boga a reușit sa salveze viața unui barbat de 70 de ani care era cazut pe asfalt in Baia Mare. Datorita manevrelor de resuscitare, varstnicul a fost stabilizat și preluat ulterior de SMURD. ”Ieri dimineața, puțin dupa ora 10, colegul nostru Boga Andrei se deplasa in municipiul…