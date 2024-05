Astazi, am fost la Ulmeni, un oraș situat intr-o zona frumoasa a județului nostru, dar care, din pacate, a ramas incremenit in timp. Conea Alexandru este candidatul susținut de Partidul Național Liberal Maramureș pentru funcția de primar al orașului Ulmeni. Am incredere ca Ulmeniul se poate dezvolta cu o administrație liberala, așa cum s-a dezvoltat și județul nostru de cand am preluat conducerea Consiliului Județean , in urma cu trei ani și jumatate. Am investit in infrastructura, am asfaltat, prin Societatea de Drumuri și Poduri a Consiliului Județean Maramureș, peste 100 de kilometri de drum…