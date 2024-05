Stiri pe aceeasi tema

- Bucșa participa la ediția speciala iUmor de Paște, intitulata „Romania ești campioana”. La categoria „Leneșul mai mult alearga, scumpul mai mult pagubește”, caștigatorul sezonului 12 iUmor expune comoditatea romanilor intr-un numar de umor și autoironie.

- Elevii interesați sa vada cum e viața de studenți pot participa și in acest an la proiectul West Summer University (WSU), universitatea de vara destinata elevilor incepand cu varsta de minimum 16 ani, organizat la Universitatea de Vest din Timișoara (UVT), care simuleaza toate aspectele vieții de student.…

- Alberto Boțoghina, jurnalist GSP, și Raul Rusescu, expertul GSP Live, vor prefața partida dintre Sepsi și FCSB. Roș-albaștrii pot fi campioni inca din aceasta etapa in cazul in care se impun la Sfantu Gheorghe, iar Universitatea Craiova nu caștiga cu CFR Cluj. Cu toate acestea, covasnenii nu vor sa…

- Cea de-a treia editie din Romania a competitiei de pictura live Art Battle va avea loc in 27 aprilie, la Palatul Bragadiru din Bucuresti (Calea Rahovei nr. 147-153), aducand in fata publicului atat concursul contra cronometru, cat si targul de arta contemporana LEAF (Limited Edition Art Fair), anunta…

- S-a dat startul inscrierilor proiectelor pentru aceasta ediție. Swimathon este unul dintre cele mai complexe evenimente sportive, care are ca obiectiv strangerea de fonduri pentru proiecte realizate de Mureșenii, care au nevoie de finanțare. Cine poate sa iși inscrie proiectul pentru aceasta ediție?…

- Festivalul – Concurs Național Premiile Muzicale Dinu Lipatti revine cu o noua ediție Festivalul – Concurs Național Premiile Muzicale Dinu Lipatti revine cu o noua ediție dedicata tinerelor talente ale muzicii clasice. Artiștii iși vor etala deopotriva talentul nativ și maiestria in data de 10 Aprilie.…

- Mariage Soiree - aduna pe podium cele mai frumoase ținute de ocazie, purtate de vedete indragite de public. De asemenea, aici poți gasi producatori și prestatori de servicii pentru petreceri, care iși vor prezenta ideile și ofertele. Insa, Mariage Soiree nu este doar o prezentare de moda, sau o expoziție,…

- Igor Dodon revine in funcția de președinte al Partidului Socialiștilor. Decizia a fost anunțata astazi, dupa Congresul PSRM la care a fost aleasa o noua componența a Comitetului Executiv Politic al PSRM, formata din 9 persoane, relateaza stiripesurse.md "Noi cu toții am intrat intr-un an politic…