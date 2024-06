Ciolacu: Este aproape imposibil ca PSD să nu aibă candidat pentru funcţia de preşedinte Presedintele PSD, premierul Marcel Ciolacu, a declarat marti ca este „aproape imposibil” ca partidul sau, care este cel mai mare din Romania, sa nu aiba candidat pentru functia de presedinte al tarii, scrie Agerpres. Acesta a fost intrebat, la DC News, cand va fi luata decizia daca PSD merge cu un candidat propriu la alegerile prezidentiale sau va merge cu un candidat comun al coalitiei PSD-PNL. „Cred ca discutia va avea loc, asa am convenit in coalitie, dupa alegerile de duminica. O sa facem o sedinta de coalitie si o sa luam o decizie in functie de rezultate. Pentru prima oara, eu mi-am asumat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

