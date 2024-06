Clotilde Armand, primărița rezist de la Sectorul 1, vizată într-un nou dosar DIICOT. Acuzații grave legate tot de alegerile locale Procurorii DIICOT cerceteaza un dosar in care s-au formulat acuzații in rem privind comiterea unor infracțiuni grave precum patrunderea fara drept intr-un sistem informatic și folosirea unor date cu caracter personal, au indicat surse citate de Realitatea Plus.Dosarul a fost deschis in urma unui denunț facut de sindicaliștii de la Administrația Domeniului Public. Aceștia susțin ca oamenii edilului ar fi folosit o baza de date cu caracter personal de la un centru de ingrijire a persoanelor varstnice pentru a completa listele de semnaturi pentru depunerea unui nou mandat. Dezvaluirile au fost facute… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Gabi Badalau a mers la Poliție și a depus plangere penala, dupa scandalul cu Claudia Patrașcanu! Afaceristul, acuzații de furt! Ce a marturisit iubitul Biancai Dragușanu, in exclusivitate pentru Xtra Night Show.

- Cristian Popescu Piedone, candidat PUSL la Primaria Capitalei, a reacționat, pe Facebook, dupa scandalul cu jurnaliștii de la Realitatea Plus care au intrat intr-un sediu al partidului de la Calea Rahovei din București și au harțuit, potrivit edilului de la Sectorul 5, mai mulți membri aflați in centrul…

- Culița Sterp așteapta, maine, raspunsul Curții Constituționale cu privire la incalcarea unor drepturi, din cauza masurilor preventive dispuse in dosarul in care acuzat ca a comis un accident in timp ce gonea cu bolidul, beat și drogat.

- Campania electorala pentru primarul Bucureștiului dovedește constant ca locuitorii Capitalei sunt intr-o oarecare majoritate decisiva de partea matematicii. Daca matematica va pierde aceasta cursa dominata de impostura, exista toate indiciile ca Bucureștiul, acest centru al Pamantului, va lucra la redundanța…

- Sebastian Felecanu, un avocat din Iași acuzat ca a impins-o in gol, de la etajul 6, pe partenera de viața insarcinata, a fost trimis in judecata in septembrie 2022 pentru omor calificat. Inculpatul n-a recunoscut niciodata ca a ucis-o pe Monica Cioata, tanara de 26 de ani cu care avea o relație și care…

- Laura Codruța Kovesi ar fi preluat intenționat dosarul vaccinurilor pentru a ascunde faptele. Sunt declarațiile explozive facute de Victor Ponta la Realitatea PLUS. Citește și: Rudele și prietenii tinerilor uciși de Vlad Pascu organizeaza, in aceasta seara, un manifest in memoria lor Fostul premier…

- Angajat primarie: Receptie, donn\" primar. Suntem pe strada Cobadin, asa cum v-am zis si de dimineata, la raport. Am finalizat turnarea de asfalt. 300 de tone de strat. Uzura chiar in momentul de fata am finalizat. Multumim colegilor de la Politia Locala pentru suport. I-am rugat sa mai ramana inca…

- Tribunalul Dolj a condamnat la 3 ani si 5 luni de inchisoare un barbat acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, barbatul a vandut cocaina cu sume cuprinse intre 1.000 si 1.200 de lei. Suspectul comunica cu clientii prin intermediul…