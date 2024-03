Stiri pe aceeasi tema

- Echipa spaniola FC Barcelona a dispus vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, de gruparea Mallorca, in etapa a 28-a din La Liga.Catalanii au primit un penalti in minutul 22, dupa consultarea VAR, la un fault al lui Copete la Raphinha, insa Ilkay Gundogan a ratat si scorul a ramas 0-0. Barcelona…

- Rui Silva (30 de ani), portarul lui Betis, a intrat in istorie dupa prestația avuta in partida Atletico Madrid - Betis, din La Liga. Portughezul s-a remarcat in trei momente-cheie, doua negative și unul pozitiv pentru echipa sa. Atletico Madrid și Betis s-au intalnit in etapa #27 din La Liga, iar portarul…

- FC Barcelona a invins cu 4-0 pe Getafe, sambata seara, in etapa a 26-a din La Liga, si a trecut momentan pe pozitia a doua a clasamentului, cel putin pana la meciul Gironei de luni cu Rayo Vallecano, conform Agerpres. Raphinha (20), Joao Felix (53), Frenkie de Jong (61) si Fermin Lopez (90+1) au…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a incheiat la egalitate sambata seara, in deplasare, scor 2-2, cu Almeria, echipa de pe ultimul loc in La Liga, informeaza news.ro. La Almeria, madrilenii au deschis scorul inca din minutul 3, prin Angel Correa, dar gazdele au egalat prin Luka Romero, in minutul 27.…

- Echipa spaniola FC Barcelona a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, gruparea Celta Vigo, in etapa a 25-a din La Liga, potrivit news.ro Catalanii au marcat in finalul primei reprize, minutul 45, cand Lamine Yamal i-a trimis lui Lewandowski si acesta a deschis scorul. Gazdele au egalat dupa pauza,…

- Echipa spaniola Atletico Madrid a invins sambata, pe teren propriu, scor 5-0, fomatia Las Palmas, in etapa a 25-a din La Liga, potrivit news.ro. Pe Civitas Metropolitano, madrilenii nu au intampinat probleme deosebite in partida cu Las Palmas, de care au dispus cu 5-0. Marcos Llorente a realizat…

- Cosmin Contra, fost jucator la Atletico Madrid, a comentat transferul portarului Horațiu Moldovan (26 de ani) la formația iberica. Antrenorul de la Damac a dezvaluit ca Diego Simeone, antrenorul lui Atletico Madrid, l-a cautat pentru a se informa despre Horațiu Moldovan. Și e de parere ca internaționalul…

- La doar 24 de ore dupa victoria cu 3-2 cu Almeria in La Liga, FC Barcelona a pierdut, joi, scor 2-3, in fata mexicanilor de la Club America, intr-un meci amical in Statele Unite.Golurile catalanilor au fost marcate de Lamine Yamal si Marc Guiu, conform News.ro. Pe teren au fost prezenti si…