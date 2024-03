Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dragușin a avut oportunitatea de a juca o repriza intreaga in meciul caștigat de Tottenham duminica, in deplasare la Aston Villa. Romanul a fost introdus in minutul 48, in locul olandezului Micky van de Ven, care s-a accidentat, in timp ce scorul era inca 0-0. Spurs s-a impus cu 4-0 și a redus…

- Echipa spaniola Athletic Bilbao a incheiat la egalitate duminica seara, pe teren propriu, scor 0-0, cu formatia FC Barcelona, in etapa a 27-a din La Liga, informeaza news.ro. La Bilbao, intr-un meci disputat, niciuna dintre cele doua combatante nu a putut penetra defensiva adversa. Catalanii au avut…

- Echipa spaniola, Real Madrid, a invins duminica-seara, pe teren propriu, scor 1-0, gruparea FC Sevilla, in etapa a 26-a din La Liga. Madrilenii au marcat in minutul 10, prin Lucas Vazquez, dar golul a fost aulat de VAR. {{732842}}In partea secunda Valverde a lovit bara (min. 49), iar Luka Modric a inscris…

- Echipa Petrolul Ploiesti a pierdut sambata, pe teren propriu, scor 1-2, in fata formatiei CFR Cluj, in etapa a 24-a din Superliga. Deac a marcat golul victoriei clujenilor in minutul 90+3, noteaza news.ro.Clujenii si-au anuntat intentiile ofensive din primul minut, cand Otele a trimis putin pe langa…

- Echipa greaca PAOK Salonic, antrenata de tehnicianul roman Razvan Lucescu, a invins duminica seara, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Panathinaikos.Elevii lui Razvan Lucescu au marcat in minutul 40, prin Koulierakis, dar golul a fost anulat dupa consultarea VAR. Totusi PAOK a reusit sa deschida…

- Almeria – Alaves 0-3! Echipa spaniola Alaves a invins vineri seara, in deplasare, scor 3-0, gruparea Almeria, in debutul etapei a 22-a din La Liga. Ianis Hagi a ramas pe banca rezervelor. Alaves a deschis scorul in minutul 10, prim Samu Omorodion, iar in startul reprizei secunde a reusit sa majoreze…

- Formatia Gaziantep FK, antrenata de Marius Sumudica, a remizat, miercuri, pe teren propriu, scor 1-1, cu echipa lui Alexandru Cicaldau, Konyaspor, intr-un meci din etapa a 22-a a campionatului Turciei.Pentru Gaziantep a marcat Mert de la Konyaspor, in minutul 31, in propria poarta. Oaspetii…

- Universitatea Cluj a invins sambata, pe teren propriu, scor 2-1, formatia FC Hermannstadt, si a urcat pe loc de play-off in Superliga. Sibienii au condus cu 1-0. Prima repriza a partidei de la Cluj a fost una fara ritm si fara ocazii, meciul disputandu-se pe un teren greu, din cauza conditiilor…