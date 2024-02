Stiri pe aceeasi tema

- Real Madrid a remizat duminica seara cu Atletico, scor 1-1, in etapa 23 din La Liga, dupa ce trupa lui Diego Simeone (53 de ani) a egalat in minutul 90+3. Madrilenii au condus cu 1-0 inca din minutul 20, grație unui gol marcat de Brahim Diaz (24 de ani), dar Marcos Llorente (29 de ani) a dat lovitura…

- Real Madrid a invins-o pe Getafe in deplasare, scor 2-0, in etapa 20 din La Liga. Joselu (33 de ani) a reușit sa inscrie ambele goluri pentru trupa lui Ancelotti, in minutele 14 și 56, dar antrenorul italian a avut și motive de nemulțumire. Ancelotti a primit un cartonaș galben in prelungirile partidei…

- Las Palmas – Real Madrid, din etapa a 22-a din La Liga, s-a terminat cu victoria madrilenilor, scor 1-2, insa o faza controversata din minutul 5 putea sa schimbe soarta partidei. La 5 minute de la startul meciului, a avut loc un incident tensionat intre Rodrygo, atacantul echipei lui Carlo Ancelotti,…

- Federico Valverde, 25 de ani, mijlocașul central al liderului din La Liga, Real Madrid, nu se gandește sa se desparta prea curand de echipa lui Carlo Ancelotti. Nici macar sumele amețitoare oferite de echipele din Arabia Saudita nu-l tenteaza. ...

- Real Madrid a invins-o greu pe Mallorca, pe teren propriu, cu 1-0, intr-un meci din etapa a 19 din La Liga. Real si-a asigurat astfel fotoliul de lider la finalul turului. Real Madrid a obtinut cele 3 puncte cu un gol marcat de fundasul Antonio Rudiger, in minutul 78 al partidei. Rudiger a inscris cu…

- Echipa spaniola Girona a incheiat la egalitate joi seara, in deplasare, scor 1-1, cu gruparea Betis Sevilla, in etapa a 18-a din La Liga.Girona a fost practica in duelul cu Betis si a profitat de un penalti acordat dupa un fault comis de Aitor Ruibal in careul gazdelor, asupra lui Savio. Ucraineanul…

- Carlo Ancelotti (64 de ani) se confrunta cu probleme mari de lot, dupa ce sambata, la 2-0 cu Granada, s-a accidentat și Dani Carvajal. Fudașul dreapta, ce a suferit o leziune la gamba stanga, se alatura unei liste cu opt indisponibili: Courtois, Eder Militao, Camavinga, Tchouameni, Vinicius, Arda Guler,…

- Carlo Ancelotti și Dani Carvajal au oferit un moment amuzant la conferința de presa de dinaintea partidei Real Madrid - Napoli, din grupele Ligii Campionilor. Dani Carvajal, fundașul dreapta al Realului, a fost intrebat daca i-ar prelungi contractul lui Carlo Ancelotti. Ințelegerea antrenorului italian…