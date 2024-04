Presedintele PSD ar planui sa candideze la alegerile prezidentiale 2024. Dar a punctat ca va lua aceasta decizie in functie de rezultatul alegerilor comasate – locale si europarlamentare – din 9 iunie. Marcel Ciolacu a fost intreba direct de ce se teme sa-si asume candidatura la alegerile prezidentiale. Ciolacu si-a facut bilantul ca sef PSD […] The post Marcel Ciolacu a raspuns printr-un atac la Mircea Geoana cand a fost intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale 2024 first appeared on Ziarul National .