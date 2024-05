Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden afirma ca adoptarea de catre Camera Reprezentantilor a proiectelor de lege privind ajutorul pentru Ucraina, Israel si regiunea Indo-Pacific transmite un "mesaj clar" despre leadership-ul american in lume, relateaza CNN.

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vorbit despre conversația sa cu președintele american Joe Biden in ultima sa actualizare adresata cetațenilor israelieni. Cei doi au vorbit luni pentru prima data in mai bine de o luna, pe fondul unor diferente care s-au adancit din cauza razboiului din Gaza,…

- Premierul canadian Justin Trudeau și-a exprimat luni ingrijorarea in legatura cu ofensiva planificata de Israel, informeaza Reuters. Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a angajat sa faca o ofensiva in Rafah, in extremitatea sudica a Fașiei Gaza, unde mai mult de jumatate din cei 2,3 milioane…

- Președintele american Joe Biden l-a avertizat, luni, pe premierul israelian Benjamin Netanyahu ca o operațiune militara israeliana la Rafah ar acutiza problemele in Gaza, potrivit jurnalul.ro. Cei doi au convenit ca delegații ale SUA și Israelului sa se intalneasca la Washington, a anunțat Casa Alba.…

- SUA pregatesc un nou pachet de ajutor militar pentru Ucraina, care s-ar putea ridica la 400 milioane de dolari, au declarat marti pentru Reuters doi oficiali americani, prima masura de acest gen in ultimele luni, in conditiile in care fondurile suplimentare pentru Kiev raman blocate de liderii republicani…

- Președintele american declara in ultimele zile tot mai insistent ca Netanyahu „face mai mult rau decat bine țarii sale”. O ofensiva terestra israeliana la Rafah, sublinia președintele Biden, este „o linie roșie” ce nu trebuie depașita. Era, deci, o schimbare importanta de ton din partea Washingtonului,…

- Relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden, și premierul Israelului, Benjamin Netanyahu, se pare ca sunt din ce in ce mai tensionate! NBC spune chiar ca Biden l-ar fi numit ”dobitoc” pe Netanyahu, intr-o convorbire privata. Așadar, relațiile dintre președintele SUA, Joe Biden și premierul Benjamin…

- Joe Biden a spus ca incearca sa convinga Israelul sa accepte un armistițiu in Gaza, dar Netanyahu „ii face viața un iad” și este imposibil de discutat cu el, au spus cel puțin cinci surse apropiate de președintele american pentru NBC News. De asemenea, Biden l-a jignit de mai multe ori pe Netanyahu,…