- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, luni, la Jurnalul de Seara de la Digi24, ca, in ceea ce privește posibilitatea unui candidat comun cu PSD la alegerile prezidențiale, „e cat se poate de onest fața de electorat sa vedem care sunt rezultatele alegerilor locale și europarlamentare, sa vedem…

- Premierul și totodata președintele PSD, Marcel Ciolacu impreuna cu președintele Senatului și al PNL, Nicolae Ciuca, au cazut de acord, in ședința de marți, 27 februarie, ca alegerile prezidentiale sa se desfasoare la primul tur pe 15 septembrie, iar al doilea tur pe 29 septembrie, au transmis surse…

- Comasarea alegerilor in Romania a fost votata de membrii PNL și PSD, in ședințele la care au participat liderii celor doua partide. Cinci liberali au votat „impotriva”, doi s-au abținut, in timp ce 58 au votat „pentru”, iar liderii PSD au votat in unanimitate calendarul alegerilor din 2024, comasarea…

- Alegeri europarlamentare comasate cu cele locale, in iunie, liste comune PSD-PNL pentru Parlamentul European, prezidențiale in septembrie și parlamentare in decembrie. PSD și PNL au convenit asupra calendarului electoral al anului 2024. Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca au anunțat oficial deciziile din…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, presedinte al Senatului și premierul Marcel Ciolacu, președintele…

- Premierul și liderul PSD, Marcel Ciolacu, și președintele PNL, Nicolae Ciuca, au fost intrebați miercuri seara, 21 februarie, dupa ce s-a decis comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale și devansarea alegerilor prezidențiale in septembrie, daca exista posibilitatea ca PSD și PNL sa dea candidatul…

- Alegerile europarlamentare vor fi comasate cu cele locale si vor avea loc in iunie, iar PSD si PNL vor merge pe liste comune doar la alegerile europarlamentare si separat la alegerile locale, au anuntat, miercuri, intr-o conferința de presa comuna, presedintele PNL, Nicolae Ciuca, și premierul Marcel…

- CALENDARUL ALEGERILOR DIN 2024*SCENARIUL 1:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale-24 noiembrie – parlamentare + primul tur de prezidențiale-8 decembrie – al doilea tur de prezidențiale*SCENARIUL 2:-9 iunie – europarlamentare-29 septembrie – locale + primul tur de prezidențiale-14 octombrie…