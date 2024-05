Stiri pe aceeasi tema

- Premierul slovac Robert Fico, grav ranit miercuri prin impuscare intr-o tentativa de asasinat, a fost vineri operat din nou si starea sa se mentine grava, potrivit declaratiilor directoarei spitalului unde este internat si ale ministrului de interne, Robert Kalinak, transmit agentiile AFP si TASR.

