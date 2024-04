Rusia ingreuneaza calatoriile in strainatate pentru unii oficiali din cauza temerilor ca puterile straine ar putea incerca sa obțina acces la secrete de stat, au declarat noua surse pentru agenția Reuters, care noteaza ca aceasta masura vine pe fondul celei mai grave crize in relațiile Moscovei cu Occidentul din ultimii peste 60 de ani.Serviciul Federal de Securitate (FSB) face presiuni asupra angajaților din cadrul ministerelor guvernamentale sa nu iasa deloc din Rusia, chiar și pentru vizite in așa-numitele țari "prietene" care nu au impus sancțiuni impotriva Moscovei, au precizat sursele.Deplasarile…