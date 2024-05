Stiri pe aceeasi tema

- Traim intr-o simulare. Poate parea o nebunie, dar unele dintre cele mai stralucite minți din comunitatea științifica sunt de mult timp preocupate de ideea ca tot ceea ce ne inconjoara este, de fapt, doar o simulare pe calculator, asemanatoare cu ceea ce am vazut in filmul Matrix din 1999, dar fara toate…

- O fabrica aflata la 50 de kilometri de Paris va dubla producția uneia dintre cele mai bine vandute echipamente militare ale Franței – radarele de supraveghere aeriana Ground Master, scrie Politico. In timp ce guvernele europene trateaza tot mai serios problema armatelor care trebuie sa fie pregatite…

- DOCTOR SI POET… Anul 2024 marcheaza 106 de ani de la nastere (7 ianuarie) a profesorului Ion Chiricuta, unul dintre trunchiurile viguroase ale medicinei romanesti, promotor al oncologiei moderne. Ion Chiricuta s-a nascut la Barlad, dar viata si-a petrecut-o la Cluj, unde a fost director al Institutului…

- In perioada 1907-1914, la catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia, au fost descoperite 33 de morminte care au scos la iveala mai multe piese inedite, care pot reda cultura și civilizația secolelor XVI-XVII. Descoperirile arheologice din catedrala Romano-Catolica din Alba Iulia, din perioada 1907-1914,…

- Dupa trei decenii de succes in anteprenoriat, intr-o polivalența de domenii, pentru Dan Cociș a venit vremea sa inceapa o noua etapa, muzicala. In vreme ce majoritatea artistilor viseaza la o independența financiara data de o afacere personala, cel care a animat in ultimii 20 de ani distracția bucureșteana…

- Politistii Garzii de Coasta au descoperit, in Portul Constanta, aproximativ 470 de piese auto, in valoare de aproximativ 350.000 lei, intr-un container sosit din Malta, bunuri susceptibile a aduce atingere dreptului de proprietate intelectuala al unei marci cunoscute, potrivit Agerpres. "In data…

- Fly Project a cucerit lumea intreaga și numai anul trecut a depasit 25 de miliarde de vizualizari cu cea mai iubita piesa, Toca Toca. Dupa turneul internațional de anul trecut, incheiat in Egypt, Fly Project a reușit sa ajunga in topul celor mai virale piese din Romania pe TikTok cu Copacabana, un nou…

- Prima privire asupra eșantioanelor asteroidului Bennu sugereaza ca roca spațiala ar putea fi chiar "un fragment al unei lumi oceanice stravechi Oamenii de știința inspecteaza acum bucațele agațate, impachetate și etichetate de pe asteroidul Bennu, filonul mama cosmic livrat de misiunea Origini, interpretare…