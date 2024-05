Taiwanul a detectat 26 de avioane chineze în jurul insulei Ministerul Apararii din Taiwan a anuntat vineri ca a detectat 26 de avioane si cinci nave chineze in jurul insulei in ultimele 24 de ore, transmite AFP. Aceste activitati au avut loc cu cateva saptamani inainte de investirea, pe 20 mai, a noului presedinte al Taiwanului, Lai Ching-te, pe care China il considera un separatist periculos. Saptesprezece aparate „au trecut linia mediana (a stramtorii Taiwan) si au patruns (…) in zona de identificare a apararii aeriene a Taiwanului”, a precizat un comunicat al ministerului. Linia mediana taie in doua Stramtoarea Taiwan, o cale maritima ingusta de 180… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

