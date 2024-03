Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii germani au acuzat un ofițer din cadrul agenției de achiziții militare de incercare de a transmite informații secrete serviciilor secrete ruse, a anunțat marți procuratura federala intr-un comunicat, conform relatarilor Rador Radio Romania. Ofițerul german, identificat doar ca Thomas H. de…

- Coreea de Nord a expediat incepand cu luna iulie circa 7.000 de containere cu arme in Rusia pentru razboiul ei impotriva Ucrainei, a declarat luni ministrul sud-coreean al apararii, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Aliati istorici, Rusia si Coreea de Nord sunt ambele supuse unor sanctiuni internationale,…

- Kremlinul a afirmat, luni, ca apelul Papei Francisc la demararea unor negocieri care sa puna capat razboiului din Ucraina este "destul de ușor de ințeles", in timp ce șeful NATO a spus ca nu este momentul sa se vorbeasca despre "capitulare", scrie Reuters.Ministerul ucrainean de Externe l-a convocat…

- Presedintele rus Vladimir Putin va face o vizita oficiala in Turcia pe 12 februarie, țara membra NATO, unde se va intalni cu omologul sau turc Recep Tayyip Erdogan, a anuntat miercuri un oficial turc, citat de Reuters.Calatoria marcheaza prima vizita a lui Putin intr-o tara NATO de cand Rusia a invadat…

- Coreea de Nord este in prezent cel mai mare furnizor de arme al Rusiei, a declarat șeful serviciului ucrainean de informații militare (GUR), generalul Kirilo Budanov, intr-un interviu publicat duminica, 21 ianuarie, de publicația Financial Times (FT), potrivit The Kyiv Independent.Coreea de Nord a transferat…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a declarat joi, 18 ianuarie, ca intervenția militara pe scara larga a Moscovei impotriva Ucrainei a ajutat societatea rusa sa "se curețe", relateaza AFP, notand ca aceasta afirmație vine in contextul in care mii de oameni au fugit din țara sau au fost arestați…

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Vladimir Putin a vizitat luni, 1 ianuarie 2024, soldații rusi raniti și aflați la spitalul militar din Moscova, carora le-a spus ca razboiul cu Ucraina se schimba in favoarea Rusiei, ca Moscova nu lupta de fapt cu ucrainenii, ci cu Occidentul, si ca vrea sa puna capat razboiului, dar numai in conditiile…