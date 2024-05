Stiri pe aceeasi tema

- Robert Pavel, in varsta de aproape 17 ani, a plecat cu familia in zona Quebec, din Canada, pe cand avea noua luni. Anul trecut, Robert s-a intors acasa cu familia, la Pitești, iar luna trecuta a caștigat un important premiu la un concurs național.

- Celalalt partener nord-american pe care il avem, Canada, este una dintre cele mai puternice democratii din lume. Poate tocmai de aceea este o tinta pentru cei interesati de destabilizare. Serviciile secrete canadiene au observat ca sunt interferențe in procesul electoral al tarii, din partea mai multor…

- In urma cu exact 20 de ani, nava scoala ldquo;Mircea" parasea portul Constanta, pentru a efectua cea de a doua traversada a Oceanului Atlantic. Dupa recordurile stabilite in primul voiaj transatlantic, desfasurat in perioada 4 martie 30 august 1976, cand "Mircea" a reprezentat Romania la parada navala…

- Deputatul PSD de Cluj, Patriciu Achimas Cadariu, le cere colegilor din Parlament sa sustina adoptarea proiectului de lege privind organizarea si finantarea activitatii de vaccinare a populatiei in Romania pe fondul ingrijorarilor legate de evolutia epidemiei de rujeola. El afirma ca in Romania, s-a…

- Intr-o lume in care respectul pentru lege a devenit inexistent și permisele o cale catre libertate pentru teribiliștii pe patru roți, o afacere complet ,,legala” pare sa fie tot mai des intalnita in randul cetațenilor: permis de conducere la comanda. Mai nou, poți obține permisul fara sa mai stai la…

- In acest sfarșit de saptamana, credincioșii Bisericii Ortodoxe de Rit Vechi din cartierul „Pisc” din Braila, dar și cei din Dobrogea sau Bucovina, sarbatoresc „Maslenița” marcand astfel sfarșitul „Saptamanii branzei” și lasatul secului pentru Postul Paștelui. „Maslenita” este sarbatoarea prin care rușii…

- USDA a revizuit prognoza! Ucraina ar putea exporta anul acesta comercial 16 milioane de tone de grau, cu 1 milion mai mult fața de estimarea de luna trecuta a Departamentului pentru Agricultura a SUA. Cantitatea ar fi insa cu 1,1 milioane de tone mai mica decat anul trecut. Cele mai mari cantitați de…

- Federatia Romana de Gimnastica (FRG) a anuntat, joi, rezultatele tragerii la sorti pentru concursul de calificare, de la JO de la Paris. Potrivit tragerii la sorti, echipa feminina a Romaniei va concura in prima subdiviziune, iar adversare vor fi reprezentantele Marii Britanii si sportive…