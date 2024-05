Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 16 spre 17 mai, autobuze cu agenți de poliție și militari au sosit in apropierea Bisericii Zecimii (Desiatinna) a Bisericii Ortodoxe Ucrainene, conform informațiilor furnizate de canalul de Telegram al manastirii Zecimii. La ora 22:38, pe canalul de Telegram al manastirii a fost postat…

- Un autotren s-a rasturnat in afara parții carosabile pe DN 2, la kilometrul 303+300, in apropierea localitații Dumbrava din județul Bacau. Autoritațile au confirmat ca incidentul nu a provocat victime, dar au avertizat asupra necesitații de a circula cu atenție in zona. Cauza probabila a rasturnarii…

- In aceasta dimineața, un incendiu de vegetație a izbucnit la Insula de Agrement din Bacau, cu stuful de pe malul dinspre Șerbanești al lacului fiind grav afectat. Autoritațile au intervenit prompt pentru a limita extinderea flacarilor și pentru a evita pagubele majore. Pompierii au fost alertați in…

- — Cazul senzațional semnalat autoritaților. —Zeci de lovituri date instare de demența. — Spargatorul minor amenința cu incendierea targului — Panica in randurile cetațenilor — Autoritațile din Bacau sunt preocupate de un caz unic in felul sau, prin faptul ca nu pot ști daca se afla in fața unui dement…

- – Amenzi insemnate aplicate intreprinderilor Filderman și Isvoreanu – Rolul unui expeditor vamal – URMAREA UNUI DENUNȚ – TRANSFERARILE DE PERSONAL CA URMARE A CELOR PETRECUTE – Autoritațile superioare din Iași au fost informate despre mari contrabande descoperite la Vama Bacau, fapte in urma carora…

- Autoritațile locale din municipiul Gheorgheni au demontat o construcție ilegala care marca intrarea in oraș exclusiv in limba maghiara, folosind simboluri considerate discriminatorii. Aceasta acțiune a fost posibila datorita eforturilor intreprinse in cadrul demersurilor administrative, conform legilor…

- Autoritațile locale din comuna Margineni au anunțat astazi descoperirea unei cantitați semnificative de muniție din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, in zona Aviasan. Operațiunea de distrugere a fost realizata duminica de catre compartimentul specializat al Inspectoratului pentru Situații de…