- Comisarul European pentru Buget și Administrație, Johannes Hahn, aflat intr-o vizita la Chișinau, a fost decorat cu „Ordinul de Onoare”. Inalta distincție i-a fost conferit de catre președinta Maia Sandu, in dimineața zilei de astazi, inainte de deschiderea Orașelului European, in Piața Marii Adunari…

- Un numar de 150 de persoane din comuna Fantanele știu acum mult mai exact care este starea lor de sanatate și ce pași trebuie sa urmeze mai departe. Și asta grație unei acțiuni organizata de viceprimarul comunei Fantanele, Marian Sabie, o acțiune gandita și planificata de mai multa vreme, impreuna ...

- Fostul șef de stat, Igor Dodon, liderul PSRM, spune ca „fuga Maiei Sandu in Gagauzia prin tufișuri nu este prima. Aсesta este președintele Moldovei, care se teme de proprii sai cetațeni. Bravo, Maia Grigorievna!”. Declarațiile au fost facute, dupa ce președinta a fost intampinata cu proteste in Gagauzia,…

- Președintele rus Vladimir Putin a cerut procurorilor ruși sa consolideze controlul asupra respectarii legii in „sfera migrației”, care, potrivit lui, ingrijoreaza „milioane de oameni”. Declarațiile lui Putin sunt facute in contextul in care cei patru atacatori de la mallul din Moscova aveau legatura…

- Mario de Mezzo, prefectul judetului Olt, este acuzat ca s-ar da drept angajat al Primariei Slatina pentru a intra in scarile de bloc cu interfon din oras, scopul fiind acela de a stranse semnaturi pentru organizarea unui referendum.

- Bașcanul Gagauziei, Evghenia Guțul, s-a intalnit astazi la Soci cu președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, anunțat in cautare de Curtea Penala Internaționala de la Haga pentru crime de razboi. Apropiata fugarului Ilan Șor, condamnat definitiv la 15 ani de inchisoare pentru implicare in jaful bancar,…

- In ultimele 24 de ore, lipsa precipitațiilor, vintul slab, prezența inversiunilor termice și ceața atestata au contribuit la acumularea poluanților in aer, noteaza Noi.md. Concentrația maxima momentana a depașit norma sanitara: - in mun. Chișinau pentru dioxid de azot – de 1,1-1,4 ori, fenol – de 1,2…