Stiri pe aceeasi tema

- Ștefan Pamfilie a obținut locul I la Campionatul NAȚIONAL de Copii (atletism), categoria de varsta U14. Practic avem campion național la atletism la saritura in inalțime. Ștefan este elev al Liceului Teoretic Liviu Rebreanu Turda și este antrenat de Trif Bianca. „TURDA CRESTE CAMPIONI Sunt foarte mandru,…

- Performanțele au fost foarte bune, sportivii antrenați de Mihaela Marin și Jenica Bran obținând urmatoarele rezultate:Sub 16 aniȘerban Anghel - locul 1, saritura în înalțime, 1,65mMihnea Buturuga - locul 5, saritura în înalțime, 1,55mYannis Petcu - locul 7, saritura în…

- Dupa discuțiile tensionate despre lista de cumparaturi, unde Delia a spus ca Maria i-a taiat fructele de mare pe care intenționa sa le gateasca pentru toți concurenții, Liviu și Ștefan au avut o discuție.

- Judocanii timișoreni, din nou la inalțime. Echipa Academiei de Judo Timișoara, formata din 17 sportivi, a participat recent la Campionatul National rezervat categoriilor de varsta U15 și U13. Competiția s-a desfasurat in Sala Polivalenta...

- Elevul Pamfilie Ștefan aduce o noua recunoaștere la nivel național a Liceului Teoretic Liviu Rebreanu Turda. Ștefan a obținut locul 3 și medalia de bronz la Campionatul Național de Copii U14, desfașurat la București pe 30 martie. „Locul 3 și medalie de bronz la saritura in inalțime pentru Pamfilie Ștefan…

- Gabriela Cristea a debutat in televiziune in urma cu aproape 30 de ani. Pentru cei care nu știu, vedeta și-a inceput cariera la TVR1 in 1994, acolo unde prezenta concursul „Eurovision”. Anii au trecut, iar multe persoane au fost interesate sa afle biografia cap-coada a Gabrielei Cristea. Iata tot ce…

- TREI MEDALII DE AUR…In perioada 7-10 martie s-a desfasurat la Baia Mare, Campionatul National la Taekwon-do ITF pentru Copii, Prejuniori, Juniori si Seniori, competitie organizata de Federatia Romana de Taekwon-do ITF si clubul local C.S. Stiinta Dragonul Baia Mare. Trei medalii de aur au fost adjudecate…