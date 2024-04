Stiri pe aceeasi tema

- „Initiativa Amalthea va continua atat timp cat vor exista nevoile umanitare”, a declarat președintele cipriot Nikos Christodoulides, despre coridorul maritim din țara sa prin care sunt transportate ajutoare catre Fașia Gaza, relateaza agenția Reuters, citata de Agerpres.La sfarșitul saptamanii trecute,…

- Organizatia neguvernamentala World Central Kitchen (WCK) a anuntat marti ca sapte dintre angajatii sai au fost ucisi intr-o lovitura aeriana in Gaza, si ca a decis suspendarea activitatilor sale in regiune, relateaza AFP.

- Razboi in Ucraina, ziua 766. Fortele aeriene ucrainene au doborat doua rachete rusesti deasupra orasului Odesa, in sudul Ucrainei, au declarat oficialii ucraineni, insa resturi care au cazut au lovit infrastructura civila, ranind cinci persoane.

- Kremlinul recunoaște in premiera ca este in stare de razboi in Ucraina, dar susține in mod propagandistic ca acest lucru este condiționat de sprijinul primit de țara atacata din partea Occidentului.

- Mii de oameni au iesit din nou in strada sambata seara in mai multe orase din Israel pentru a manifesta impotriva guvernului condus de premierul Benjamin Netanyahu si pentru a cere eliberarea ostaticilor detinuti de Hamas.

- Armata israeliana a prezentat un plan pentru evacuarea populatiei civile din zonele de lupta din Fasia Gaza, precum si viitorul plan operational, au anuntat luni serviciile premierului Benjamin Netanyahu, informeaza AFP si dpa, citate de Agerpres. Un plan pentru furnizarea de ajutor umanitar in Fasia…

- Un palestinian, un membru de rang inalt al Jihadului Islamic, acuzat de implicare in mai multe atacuri antiisraeliene, a fost ”eliminat” intr-un atac cu drona, joi seara, in tabara de refugiati din Jenin, in Cisordania ocupata, anunta vineri armata israeliana, relateaza AFP, potrivit news.ro. Acest…

- Armata israeliana a recunoscut marti ca a inundat tunelurile folosite de miscarea islamista palestiniana Hamas in Fasia Gaza pentru a le „neutraliza”. Cu toate acestea, IDF spune ca s-a asigurat ca nu compromite accesul la apa potabila al populatiei civile, relateaza AFP, preluata de Agerpres.