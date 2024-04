Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana nu a acumulat inca forțele necesare pentru a declanșa o ofensiva la Rafah, orașul sudic de la granița cu Egiptul, și nu a incheiat planurile de evacuare a civililor din oraș, au declarat luni, 11 martie, mai mulți oficiali israelieni din zona militara și politica, citați de CNN.Evacuarea…

- Administrația de la Washington intenționeaza sa trimita Israelului bombe și alte tipuri de arme, deși SUA insista in același timp pentru o incetare a focului in Fașia Gaza, spun actuali și foști oficiali americani, citați de publicația The Wall Street Journal, relateaza Reuters.Pachetul de armament…

- Șeful politicii externe a Uniunii Europene, Josep Borrell, a facut luni, 12 februarie, un apel subtil și voalat la adresa Statelor Unite sa reduca livrarile de armament catre Israel din cauza numarului mare de victime civile in razboiul din Fașia Gaza, informeaza Reuters.Borrell a reamintit ca președintele…

- Planul israelian de ofensiva la Rafah, ultimul refugiu pentru civilii stramutati din cauza razboiului din Fasia Gaza, este „alarmant”, a declarat vineri seful diplomatiei europene Josep Borrell, relateaza AFP. „Informatiile despre o ofensiva militara israeliana asupra Rafah sunt alarmante”, a indicat…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat luni, 22 ianuarie, speculatiile ca in prezent se lucreaza la un nou acord pentru eliberarea ostaticilor israelieni, afirmand ca Israelul isi asuma in prezent o initiativa, despre care nu a furnizat detalii, in absenta unei oferte din partea gruparii…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a respins duminica ceea ce Hamas spune ca ar fi conditii pentru a pune capat razboiului si a elibera ostaticii, care ar include retragerea completa a Israelului din Fasia Gaza, unde Hamas ar urma sa guverneze in continuare, relateaza Reuters."In schimbul eliberarii…

- Inaltul Reprezentant al UE pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, Josep Borrell, a declarat vineri, intr-un discurs la Universitatea din Valladolid, din Spania, ca Israelul a finanțat crearea gruparii militante palestiniene Hamas, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.„Da, Hamas a…