Scene șocante s-au derulat intr-o benzinarie din București. Un polițist de la Rutiera a ajuns in grija medicilor, dupa ce a fost lovit in cap, in incercarea de a prinde un hoț. Un politist de la Brigada Rutiera a fost agresat intr-o benzinarie din Sectorul 3 al Capitalei, cand a incercat sa prinda un barbat […] The post Șocant! Politist de la Brigada Rutiera, lovit cu o sticla in cap, intr-o benzinarie din Capitala first appeared on Ziarul National .