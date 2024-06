Stiri pe aceeasi tema

- „Delta Dunarii” de pe malul Siretului, satul de vacanța Zaga Zaga, este una dintre cele mai noi opțiuni turistice din zona Moldovei. Aflata fix la granița intre Galați și Vrancea, cu o suprafața de 82 de hectare, ofera zeci de variante de petrecere a timpului liber, de la cazare la pescuit sportiv sau…

- One United Properties (BVB: ONE), investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, mixte si de birouri din Romania, a organizat pe 25 aprilie 2024 Adunarea Generala a Actionarilor (AGA). In cadrul AGA, actionarii au aprobat, printre alte puncte, distribuirea celei de-a doua…

- ”Alstom, lider global in mobilitate inteligenta si sustenabila, anunta finalizarea unei noi unitati de mentenanta in Bucuresti. Depoul Alstom Grivita este primul depou dedicat serviciilor de mentenanta si testare a trenurilor si locomotivelor electrice din Romania. Prima unitate eletrica multipla din…

- – 12 milioane de țigarete de contrabanda capturate in primele 3 luni ale anului 2024 la granițele de sud ale țarii. Este cea mai mare cantitate de țigarete capturate la nivel național in intervalul menționat și reflecta tendința de creștere a traficului ilicit de produse din tutun din statele din sudul…

- "In luna martie contrabanda inregistreaza cea mai mare crestere in regiunea sud-vest, cu 6,7 puncte procentuale (pp) pana la 11,9%. De asemenea, in zona de vest cu 5,8 pp, pana la 14,1%. Si in luna martie, nord-est continua sa fie cea mai afectata de piata neagra (21,3%, in crestere cu 2,1 pp fata de…

- Povara asupra bugetelor de familie ramane semnificativa, mai ales la nivelul de jos al salariilor, confirmand ca cele mai dezavantajate segmente ale populației din punct de vedere economic suporta cele mai mari creșteri de prețuri. In 2023, saracia (6,85 USD/zi PPA) a scazut intr-un ritm lent, ajungand…

- ”One United Properties (BVB: ONE), principalul investitor si dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidentiale, de birouri si mixte de ultima generatie din Romania, propune actionarilor ca obiectiv pentru anul 2024 venituri consolidate de 1,7 miliarde de lei, in crestere cu 15% fata de rezultatul…