- Banca Naționala a Romaniei lanseaza doua monede, una din argint, a doua din tombac, cu ocazia implinirii a 20 de ani de la aderarea Romaniei la NATO, conform unui comunicat transmis de BNR. Aversul monedei din argint prezinta Palatul Parlamentului, locul unde s-a ratificat tratatul de aderare a Romaniei…

- Consiliul Județean Bistrița-Nasaud a marit bugetul pentru reabilitarea Castelului Teleki de la Comlod cu 10 milioane de lei. Instituția a și demarat o licitație in acest sens, care este inca in evaluare, dupa ce CNSC a decis in februarie ca ofertele sa fie reevaluate. Pe masa consilierilor județeni…

- Numarul de locuri de munca noi postate de la inceputul anului a scazut cu aproape 10% fata de perioada similara a anului trecut, la 75.000 de joburi, aproape o treime dintre acestea venind din partea angajatorilor din retail, potrivit eJobs. Serviciile au fost al doilea cel mai activ angajator al primului…

- ”Patru localitati ale comunei Mediesu Aurit: Babasesti, Potau, Iojib si Romanesti au fost racordate la reteaua de distributie a gazelor naturale in urma investitiilor facute de compania Delgaz Grid, in parteneriat cu autoritatile locale. Cele patru retele de distributie insumeaza peste 28 de kilometri…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat miercuri ca in prezent in Romania se opereaza 80% din copiii cu malformatii cardiace, relateaza Agerpres. "Daca in urma cu zece ani 80% din copiii din Romania care aveau malformatii cardiace trebuiau sa caute o solutie in afara tarii, in momentul…

- Conform liberalilor, PNL a pus Moldova pe harta marilor investiții, iar in guvernarea Ciuca preocuparea pentru reducerea decalajelor intre Moldova și alte zone istorice dezvoltate s-a vazut, in sfarșit, pe teren nu doar pe hartie, ca pana atunci. Liberalii amintesc, printre cele mai importante, primele…

- Since the outbreak of the Ukraine war, the Romanian Railway Company CFR SA has carried out in-house repair works on 66.72 kilometers of railway in the Cluj, Iasi and Galati regional division branches, with funding of its own. RON 11.6 million worth of works were carried out on both direct and plain…