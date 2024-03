Unde se află camerele fixe pentru controlul rovignetei Compania Naționala pentru Administrarea Infrastructurii Rutiere din Romania ( CNAIDR ) a publicat lista locurilor in care a amplasat camere fixe pentru monitorizarea traficului și controlul rovignetei. Aceste camere inregistreaza numarul de inmatriculare al autovehiculelor care trec prin zona și il transmit in sistem. Ulterior se verifica, automat, daca pentru respectivul vehicul exista sau nu o rovigneta valabila. Daca raspunsul este negativ, atunci se emite automat un proces verbal de contravenție, care este transmis deținatorului mașinii. Emiterea procesului verbal nu se face instantaneu, caci,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere din Romania a publicat lista celor 74 de locații cu RADARE FIXE din Romania. Printre acestea se numara și unul in Maramureș, pe DN18, in zona Moisei. Asta deși inițial s-a spus ca in județ vom avea mai multe zone unde vor exista radare fixe.…

- Politistii din cadrul I.P.J Mures – Serviciul de Investigare a Criminalitatii Economice au pus sambata in aplicare 60 de mandate de perchezitie domiciliara, in judetele Mures, Galati, Brasov, Prahova, Alba, Vrancea, Ilfov, Teleorman, Suceava, Iasi, Botosani, Timis, Salaj, Satu Mare, Bihor, precum si…

- Eveniment 60 de mandate de percheziție domiciliara, puse in aplicare in mai multe județe, inclusiv in Teleorman martie 7, 2024 14:08 In aceasta dimineața, polițiștii din cadrul I.P.J Mureș – Serviciul de Investigare a Criminalitații Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului…

- Percheziții in aceasta dimineața in 15 județe din țara printre care și Cluj, intr-un amplu dosar de evaziune fiscala. Politistii mureseni, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Tribunalul Mures, efectueaza, joi dimineata, 60 de perchezitii in 15 judete si in municipiul Bucuresti,…

- Social Teleorman, printre județele in care au fost inființate trasee educative la nivelul direcțiilor silvice ianuarie 8, 2024 11:52 Regia Nationala a Padurilor (RNP) – Romsilva anunța ca anul trecut a infiintat 55 de trasee educative la nivelul directiilor silvice judetene, acestea fiind deja…

- Elevii s-au intors astazi la școala, in prima zi din modulul 3 al anului 2024. Aproape 3 milioane de copii au inceput școala și gradinița in aceasta dimineața, dupa doua saptamani de vacanța. Elevii și cadrele didactice vor merge la școala aproximativ o luna, dupa care vor lua o alta vacanța de o…

- Potrivit portalului PeCifre.ro, Romania a depașit in acest an pragul de 1.000 km de autostrada și drum expres, la 87 de ani dupa ce Germania a depașit aceasta borna. Dar dezvoltarea rețelei de drumuri rapide este inca deficitara in unele județe ale Romaniei. Va prezentam pe acesta harta distribuția…

- Ministrul Adrian Veștea a anunțat ca, la propunerea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, Guvernul a decis, in ședința de astazi, alocarea sumei de 218.495.733,92 de lei pentru 68 de teatre, opere și filarmonici din 45 de localitați, care funcționeaza in subordinea autoritaților…