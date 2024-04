Stiri pe aceeasi tema

- Forțele rusești iși folosesc capacitatea de a lansa lovituri aeriene impotriva pozițiilor avansate ucrainene pentru a caștiga incet, dar sigur, teren pe campul de lupta. Potrivit experților militari, Moscova a folosit masiv bombe aeriene care au dus in final la capturarea localitații Avdiivka și se…

- Razboi in Ucraina, ziua 773. In noaptea de 5 spre 6 aprilie, forțele ruse au atacat orașul Harkov, nord-estul Ucrainei, al doilea oraș ca marime din țara, transmit publicațiile Ukrainska Pravda și Obozrevatel. Primul bilanț al victimelor: șase morți și 10

- Atacuri aeriene la Harkov - Cel puțin patru persoane au murit și 12 au fost ranite, noaptea trecuta, in urma noilor atacuri aeriene ruse asupra orasului Harkov. Patru persoane au decedat, printre care trei salvatori, iar cinci au fost ranite, in timpul unei a doua lovituri asupra unui loc care tocmai…

- UPDATE 7:00Aproximativ 15 explozii au fost auzite vineri dimineata in orasul Harkov din Ucraina, a declarat primarul Ihor Terekhov, iar atacurile cu rachete rusesti par sa vizeze sursa de alimentare cu energie electrica a orasului, provocand intreruperi partiale de curent, transmite Reuters.Terekhov…

- Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov. Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov, potrivit unei postari de pe Telegram, relateaza Ukrinform. „In noaptea de 16 martie 2024, Forțele…

- Razboi in Ucraina, ziua 747. Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei.

- Forțele ruse au lovit cu drone, in noaptea de joi spre vineri, un bloc inalt Dnipro, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk. In urma atacului, opt persoane au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni pot fi prinși sub daramanaturi. Atacuri au fost și la Odesa, unde rușii au lansat 9…

- Echipajul obuzierului autopropulsat Msta-S al Grupului de Forțe de Vest a distrus punctul de control al focului al unei baterii a armatei ucrainene in direcția Kupiansk, scrie agenția Ministerul rus al Apararii