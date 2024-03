Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…

- Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Unitațile de aparare aeriana au lucrat timp de o ora și jumatate, respingand valuri de drone Shahed…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…

- Forțele ruse au lovit cu drone, in noaptea de joi spre vineri, un bloc inalt Dnipro, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk. In urma atacului, opt persoane au fost ranite și exista temeri ca mai mulți oameni pot fi prinși sub daramanaturi. Atacuri au fost și la Odesa, unde rușii au lansat 9…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii, insa fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters.

- Orasul port Odesa, sudul Ucrainei, a fost atacat de mai multe drone rusesti vineri seara, potrivit unor informatii difuzate de media, relateaza dpa. Orasul port Odesa, sudul Ucrainei, a fost atacat de mai multe drone rusesti vineri seara, potrivit unor informatii difuzate de media, relateaza dpa, conform…

- UPDATE 7:30 Atac cu drone asupra OdeseiMai multe explozii s-au auzit noaptea trecuta in zona unor localitați din Ucraina și, potrivit surselor ucrainene, cel puțin 4 proiectile și-ar fi atins ținta. Mai multe filmari au surprins o serie de explozii in localitatea Ilicevsk. Odessa is getting lit up tonight.…

- Razboi in Ucraina, ziua 659. Forțele aeriene ucrainene au avertizat ca drone de atac rusești au fost lansate dinspre mare spre regiunea Odesa și dinspre regiunea Zaporizhzhia spre regiunea Dnipropetrovsk.