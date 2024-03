Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de Aparare "Sud" din Ucraina raporteaza ca, in noaptea de 1 spre 2 martie, rușii au lansat opt drone de atac de tip Shahed din Marea Neagra spre orasul Odesa și spre regiune.Sapte dintre cele opt drone rusesti au fost doborate de fortele ucrainene. O alta drona, insa, a lovit o cladire cu…

- Ucraina a fost atacata in noaptea de vineri spre simbata cu 31 de drone de atac Shahed-136/131, dintre care 23 au fost doborite, a anunțat Forțele Aeriene ale Armatei Ucrainei. Atacul principal a avut loc in regiunile Odesa și Harkov. „Pentru respingerea atacului aerian au fost implicate unitați ale…

- Ucrainenii au anunțat ca in noaptea de miercuri spre joi au doborat 11 drone care vizau regiunea Odesa. Totuși, doua persoane au fost ranite in timpul atacului, a spus guvernatorul regiunii, potrivit Reuters. Rușii au lansat peste noapte 14 drone de atac și cinci rachete asupra Ucrainei, au transmis…

- Rușii au atacat mai multe regiuni din Ucraina cu drone in noaptea de Anul Nou. Atacurile din noaptea de duminica spre luni au provocat un mort la Odesa, in sudul Ucrainei, au anuntat autoritatile locale, informeaza AFP, preluata de Agerpres.

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres."Marea nava de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusa" de pilotii fortelor aeriene, au…

- Rusia a lansat 42 de drone și 6 rachete asupra regiunilor sudice ale Ucrainei in cursul nopții de miercuri spre joi. Apararea aeriana a distrus 41 de drone, dar rachetele au ucis un civil, a anunțat armata ucraineana, potrivit Reuters. „Aparatorii cerului au reușit sa doboare 41 din cele 42 de drone…

- Ucraina a doborat, luni dimineața, opt rachete rusesti care se indreptau in directia Kievului, in urma unui atac combinat ce a inclus si drone kamikaze Shahed care au vizat alte regiuni ucrainene, in special, in sudul tarii, a indicat armata ucraineana, informeaza AFP, potrivit Agerpres.

- Forțele rusești au lansat noaptea trecuta 48 de drone de atac Shahed din doua direcții: Capul Chauda din Crimeea și regiunea Kursk din Federația Rusa, au informat miercuri dimineața forțele aeriene ucrainene, printr-un mesaj pe Telegram. Potrivit sursei citate, au fost doborate 41 de drone, in aceasta…