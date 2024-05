Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul ungar de externe, Peter Szijjarto, a calificat ultimele declaratii ale presedintelui francez Emmanuel Macron drept „amenintatoare”, avertizand ca trimiterea de trupe occidentale in Ucraina ar declansa Al Treilea Razboi Mondial, transmite Le Figaro, citata de News.ro.„Daca soldati europeni…

- Intr-un discurs ținut joi la Sorbona, Președintele francez Emmanuel Macron a spus ca umbrela de securitate americana este un lucru al trecutului și ca Europa trebuie sa-și construiasca propria strategie de aparare credibila daca vrea sa supraviețuiasca, relateaza Bloomberg.

- Președintele francez Emmanuel Macron și-a detaliat ambițiile pentru Europa intr-un discurs de doua ore ținut la Universitatea Sorbona, cu șase saptamani inainte de alegerile europene, relateaza site-ul televiziunii franceze BFMTV. Liderul de la Elysee și-a inceput discursul pe un ton alarmist, avertizand…

- Președintele rus Vladimir Putin a avertizat luni Occidentul ca un conflict direct intre Rusia și alianța militara NATO, condusa de SUA, ar insemna ca planeta este la un pas de al treilea razboi mondial, dar a spus ca aproape nimeni nu iși dorește un astfel de scenariu, scrie Reuters.Razboiul din Ucraina…

- Atacul care l-a vizat marti in capitala Lituaniei, Vilnius, pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a lui Aleksei Navalnii, liderul opozitiei ruse decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil "organizat de Rusia", au transmis miercuri, 13 martie, serviciile lituaniene de informatii, citate…

- Atacul care l-a vizat marti la Vilnius pe Leonid Volkov, fosta mana dreapta a defunctului lider al opozitiei ruse Aleksei Navalnii, decedat in conditii suspecte in inchisoare, a fost probabil „organizat de Rusia”, au transmis miercuri serviciile de informatii lituaniene, citate de AFP. „Este probabil…

- Trimiterea in Ucraina a unor militari din state membre ale NATO ar insemna un conflict intre Rusia si alianta, a avertizat marti Kremlinul, conform agentiei Reuters, conform AGERPRES. Presedintele francez Emmanuel Macron a vorbit luni despre posibilitatea ca militari din Europa sa ajunga in Ucraina.…

- Presedintele francez Emmanuel Macron si omologul sau ucrainean Volodimir Zelenski au semnat vineri seara, la Paris, un acord bilateral de securitate menit sa garanteze un sprijin civil si militar pe termen lung pentru Ucraina in plin razboi cu Rusia, relateaza AFP. Potrivit acordului, Franta se angajeaza…