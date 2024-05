Stiri pe aceeasi tema

- In cursul zilei de duminica, 17 martie 2024, dispariția unui copil in varsta de doi ani, din Botoșani, a creat panica in randul autoritaților. Mama lui Radu Ayan a facut și ea un apel disperat pe internet, in urma dispariției fiului sau. Iata postarea facuta de femeia care iși cauta micuțul! Daca l-ai…

- Gheboasa a transmis un mesaj controversat, dupa ce a fost audiat de DIICOT! Daca in urma cu doar o zi a ajuns pe mainile poliției, acum se pare ca atitudinea lui s-a schimbat radical. Artistul a transmis un atac dur, pe Internet.

- Pariurile reprezinta o activitate foarte comuna printre utilizatorii de internet, aceasta mutandu-se in mediul online aproape complet odata cu pandemia ce a debutat in urma cu cațiva ani. Chiar daca exista inca multe case de pariuri fizice, adevarul este ca majoritatea pariorilor prefera mediul online.…

- CARAȘ-SEVERIN – Deși excentric, zidul reprezinta totuși punctul central al expoziției „Ecou Brancuși“ a lui Dan Perjovschi. Nu ne referim la vreunul dintre zidurile Muzeului Banatului Montan, acesta avand unele plasate poate chiar mai departe de axul cladirii, ci la „Zidul Brancuși“, așa cum l-a denumit…

- Cunoscutul caz de viol și trafic de persoane al fraților Andrew și Tristan Tate ar fi pornit dupa ce ambasada SUA a fost alertata de un soldat american, care era prieten cu una dintre victimele celor doi. Ulterior, Andrew Tate l-a dat in judecata pe membrul al US Marine, insa un judecator din Florida…

- Cea mai mare parte a Sudanului a ramas fara internet. Țara africana in care se desfașoara un sangeros razboi civil a pierdut accesul la internet din cauza luptelor, susțin surse locale. Parțile implicate in conflict se acuza reciproc, potrivit BBC.