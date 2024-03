Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat in noaptea de duminica spre luni un atac masiv cu drone asupra orașului Odesa, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Atacul a fost lansat in valuri și a provocat daune infrastrucții civile, iar mai multe case au fost avariate. Potrivit armatei ucrainene, apararea…

- Forțele ruse au lansat un atac masiv cu drone impotriva orașului Odesa peste noapte, pe 11 martie, provocand daune infrastructurii și caselor, a informat Comandamentul Operațional de Sud al Ucrainei. Unitațile de aparare aeriana au lucrat timp de o ora și jumatate, respingand valuri de drone Shahed…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…

- Fortele de Aparare "Sud" din Ucraina raporteaza ca, in noaptea de 1 spre 2 martie, rușii au lansat opt drone de atac de tip Shahed din Marea Neagra spre orasul Odesa și spre regiune.Sapte dintre cele opt drone rusesti au fost doborate de fortele ucrainene. O alta drona, insa, a lovit o cladire cu…

- O drona ruseasca a lovit o zona comerciala in portul ucrainean Odesa, de la Marea Neagra, ucigand trei persoane, au declarat armata ucraineana si guvernatorul regional Oleh Kiper.Armata a declarat ca Rusia a lansat 31 de drone asupra Ucrainei in cursul noptii trecute, iar apararea antiaeriana a distrus…

- Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele…

- Odesa a fost ținta, in noaptea de marți spre miercuri, unui atac masiv cu drone. Autoritațile locale au raportat mai multe explozii in orașul port la Marea Neagra, fiind afectate mai multe cladiri de locuințe. Lovitura vine la scurt timp dupa ce forțele rusești au bombardat o gara plina de oameni din…

- Fortele aeriene ucrainene au anuntat marti ca au distrus o nava a flotei ruse in Marea Neagra suspectata ca transporta drone iraniene folosite de Moscova in conflictul cu Kievul, noteaza AFP, citat de Agerpres."Marea nava de debarcare Novocerkassk" a fost "distrusa" de pilotii fortelor aeriene, au…