LIVE TEXT: Război în Ucraina: Dronele ruse au lăsat mii de oameni fără curent Armata ucraineana a informat ca a doborat noua din cele 14 drone lansate de Rusia in sudul si centrul Ucrainei in noaptea de vineri spre sambata. "Ucraina a distrus noua drone inamice in regiunile Dnipro, Odesa, Nikolaiv si Jitomir", au precizat fortele aeriene de la Kiev. Cele mai multe dintre dronele Shahed de fabricatie iraniana au vizat "infrastructura energetica" din regiunea centrala Dnipro, unde mii de oameni au ramas fara electricitate.STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 5 februarie, ora 03.00: Volodimir Zelenski… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

