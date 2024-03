Stiri pe aceeasi tema

- In noaptea de 28 martie, invadatorii ruși au atacat regiunile Ucrainei cu rachete și 28 de drone Shahed din Crimeea și regiunea Kursk. Apararea antiaeriana ucraineana a doborat 26 de drone și o racheta deasupra Odesei, a anunțat comandantul Forțelor Aeriene, Nikolai Oleșciuk.

- Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov. Forțele de aparare ale Ucrainei au distrus doua drone Shahed inamice care au atacat regiunea Harkov, potrivit unei postari de pe Telegram, relateaza Ukrinform. „In noaptea de 16 martie 2024, Forțele…

- 18 drone ale rușilor au fost distruse in regiunea Odesa in noaptea de luni spre marți. Anunțul a fost facut de reprezentanții Forțelor Aeriene ale Ucrainei. In total, rușii au lansat 22 de drone pe parcursul nopții. Potrivit ucrainenilor, rușii au atacat Ucraina cu 22 de drone de lupta de tip Shahed,…

- Fortele ucrainene au doborat sambata doua avioane de vanatoare-bombardiere rusesti Su-34 si un avion de lupta Su-35 in estul Ucrainei, a declarat seful fortelor aeriene ale tarii, Mikola Olesciuk. ”In dimineata zilei de 17 februarie 2024, in (sectorul) de est, unitatile Fortelor Aeriene ale Fortelor…

- Rusia a lansat in cursul nopții de sambata spre duminica atacuri cu drone asupra Kievului și sudului Ucrainei, ranind cel puțin un civil și avariind o conducta de gaz și cladiri rezidențiale in Mykolaiv, a anunțat armata ucraineana. Forțele aeriene ucrainene au transmis pe Telegram ca sistemele sale…

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Presedintele Volodimir Zelenski a pledat din nou pentru ajutor din partea aliatilor pentru consolidarea apararii antiaeriene ucrainene, aratand ca in cinci zile Rusia a consumat 300 de rachete si 200 de drone pentru a ataca Ucraina. El a avertizat ca un esec in Ucraina va dovedi ca democratiile nu pot…

- Seful diplomatiei ucrainene, Dmitro Kuleba, le-a cerut aliatilor occidentali „sa-si accelereze” livrarile de arme catre Ucraina, dupa un nou atac masiv rusesc marti dimineata, soldat cu cel putin cinci morti, transmit AFP și Agerpres. Kuleba a cerut Occidentului sa „reactioneze decisiv” la aceste lovituri,…