- Rusia a lansat 17 drone de atac și mai multe rachete care vizau sudul Ucrainei, apararea doborand 14 dintre drone și doua rachete ghidate. Comandantul forțelor aeriene ucrainene, Nikola Oleșciuk, a transmis pe Telegram ca 12 drone au fost doborate deasupra regiunii Nikolaiev și doua deasupra regiunii…

- Fortele aeriene ale armatei ucrainene au distrus in noaptea de luni spre marti toate cele 20 de drone Shahed cu care Rusia a atacat Ucraina, a anuntat pe Telegram comandantul fortelor aeriene, Nikolai Olesciuk, relateaza Ukrainskaia Pravda, potrivit News.ro.

- Forțele aeriene ucrainene au doborat in cursul nopții 31 din cele 34 de drone Shahed lansate de Rusia asupra regiunilor Poltava, Nikolaiev, Dnipropetrovsk, Zaporijie și Herson. Regiunea Donețk a fost vizata de patru rachete ghidate S-300, a anunțat pe Telegram comandantul forțelor aeriene ucrainene,…

- Razboi in Ucraina, ziua 757 | Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut liderilor mondiali ca o ordine internationala bazata pe reguli sa "functioneze din nou", opunandu-se utilizarii fortei de catre Rusia.

- Ucraina anunta luni ca a doborat 17 dintre 22 de drone si sapte rachete lansate de Rusia in noaptea de duminica spre luni si o intensificare a bombardamentelor ruse in regiunea Sumi (nord-est), situata la frontiera, relateaza AFP, informeaza News.ro. In noaptea de duminica spre luni, Rusia a tras…

- Armata rusa anunta ca a doborat in cursul noptii de sambata spre duminica 35 de drone ucrainene care zburau deasupra mai multor regiuni ale Rusiei, inclusiv Moscova. In cursul atacurilor au fost lovite o rafinarie din regiunea Krasnodar, inregistrandu-se un mort, dar și o secție de vot in regiunea Zaporojie.

- Apararea aeriana a Ucrainei a distrus 35 din cele 39 de drone lansate de Rusia in cursul noptii, au anuntat, duminica, fortele aeriene ucrainene, citate de Reuters, potrivit news.ro Majoritatea dronelor au fost distruse deasupra estului si sudului Ucrainei, a precizat forta aeriana pe Telegram, fara…

- Rusia a fost atacata cu un val de drone kamikaze in noaptea de vineri spre sambata. Peste 40 de aparate de zbor au lovit ținte din patru regiuni ale Rusiei, dar principala ținta o fabrica de avioane de pe malul Marii Azov, aflata pe drumul dintre Rostov și Mariupol.