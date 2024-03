Stiri pe aceeasi tema

- Forțele ruse au lansat noaptea trecuta 34 de drone de tip Shahed din regiunea Kursk și Capul Chauda din Crimeea anexata, a anunțat armata ucraineana, care a precizat ca a doborat 31 de drone. Dronele de atac au fost doborate peste regiunile Poltava, Mikolaiv, Dnipropetrovsk, Zaporojie și Herson, potrivit…

- Forțele ruse au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții, lovind infrastructura civila. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 de drone. Cinci au fost interceptate deasupra regiunilor Nikolaev și Dnipropetrovsk. O drona Shahed a cazut in timpul nopții in apropierea…

- Forțele ruse au lansat atacuri intense in sectoarele Avdiivka și Novopavlivka, a anunțat luni dimineața Statul Major ucrainean. In acest interval s-au dat 78 de lupte pe toata linia frontului, iar armata rusa a lansat șapte atacuri cu rachete și 50 de lovituri aeriene. Artileria inamica a bombardat…

- Ucraina a fost vizata in noaptea de sambata spre duminica intr-un val de atacuri cu racheta si drona, anunta oficiali militari din intreaga tara, relateaza CNN. O persoana a fost ranita la Konstantinivka, in regiunea Donetk (est), intr-un atac ”masiv”, anunta politia regionala. Imobile locuite, gara…

- Administratia Militara Regionala Kiev a raportat, in noaptea de sambata spre duminica, ca a fost activat sistemul de aparare antiaeriana, pe fondul unui atac rusesc cu drone. “A fost detectata deplasarea unor drone inamice. Forțele de aparare aeriana opereaza in regiune” – se arata in mesajul administratiei,…

- Forțele armate rusești au lansat un atac masiv in Ucraina, in noaptea trecuta. Rusia a lansat 26 de focoase de diferite tipuri. Forțele de aparare aeriana ucrainene au reușit sa distruga doar jumatate - 13 rachete. Atacuri au fost raportate in:regiunea Dnipropetrovsk;in Lviv, o racheta a lovit…

- Rusia a lansat 28 de drone de atac si trei rachete de croaziera asupra Ucrainei in cursul noptii, au declarat duminica fortele aeriene ucrainene, adaugand ca sistemele sale de aparare aeriana au distrus 21 dintre drone, scrie Reuters, informeaza News.ro.Fortele aeriene au declarat pe canalul de mesagerie…

- Rusia a lansat 31 de drone si doua rachete spre Ucraina in cursul noptii, vizand in principal sudul tarii.Fortele aeriene au reusit sa distruga 28 de drone si ambele rachete, a anuntat luni armata ucraineana, relateaza Reuters citat de Agerpres.roCa rezultat al luptelor aeriene, Fortele aeriene ucrainene…