Forțele ruse au lansat atacuri cu 36 de drone in mai multe regiuni ucrainene in cursul nopții, lovind infrastructura civila. Armata ucraineana a declarat ca a doborat 22 de drone. Cinci au fost interceptate deasupra regiunilor Nikolaev și Dnipropetrovsk. O drona Shahed a cazut in timpul nopții in apropierea mai multor case din centrul orașului Harkov, dar nu s-au inregistrat victime. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboiul din UcrainaUPDATE 15 martie 2024, ora 02.00: Decizie de ultima ora a șefului armatei ucrainene: Cum vrea Oleksandr…